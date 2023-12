Nota 4 para André Narciso. "Principais lances bem decididos"

O videoárbitro (VAR) Bola Branca, Paulo Pereira, atribui Nota 4 a André Narciso, árbitro do Benfica-Famalicão, da jornada 15 do campeonato.

Houve dois lances de possível grande penalidade, ambos negados pelo árbitro. Paulo Pereira concorda com a decisão nas duas situações.

A primeira foi aos 13 minutos: "Nathan joga a bola com o braço, no entanto, nem todos os braços dão direito a penálti. A bola ressaltou no tronco de Nathan e iria seguir a sua trajetória para canto, mas encontrou o braço do jogador do Famalicão e foi mais rapidamente para canto. Por se tratar de um ressalto no próprio corpo, não era grande penalidade."

Na segunda parte, num lance em que surgiu na cara de Trubin, Chiquinho queixou-se de ter sido empurrado por Tomás Araújo: "Há de facto contacto nas costas de Chiquinho, mas pareceu-me absolutamente normal. Boa decisão de André Narciso ao não assinalar penálti."

Houve, ainda, um lance em que o Benfica pediu o segundo amarelo e consequente vermelho para Chiquinho, depois de um primeiro amarelo "bem mostrado", no entender do VAR Bola Branca. Paulo Pereira considera, também, que quem devia ter visto cartão, no lance da possível expulsão do jogador do Famalicão, era o benfiquista Orkun Kokçu.

"Kokçu tentou fazer com que o jogador do Famalicão fosse expulso, porque simulou de forma grosseira, não há qualquer contacto. Justificava-se o amarelo para o jogador do Benfica, por simulação, com a agravante de que se o árbitro tivesse sido enganado gerar-se-ia um desequilíbrio nascido de uma expulsão injusta", justifica.

Apesar dos "pequenos lapsos" a nível disciplinar, os "principais lances foram bem decididos", pelo que foi um "bom trabalho" de André Narciso.