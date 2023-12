O presidente do Boavista confirma negociações por Pedro Malheiro, alvo do Benfica, ainda que não esclarece com que clubes está a conversar.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Vítor Murta alerta, contudo, que "às vezes não é bom falarmos demais sobre as coisas, porque isso afeta a cabeça dos atletas e dos colegas".

"O Malheiro e todos os jogadores do plantel profissional do Boavista estão no mercado. Se aparecerem propostas que o Boavista entenda que são boas para nós e para o atleta, estamos dispostos a negociar. Como estamos a negociar o Malheiro e outros jogadores", refere.

Pedro Malheiro tem sido associado ao interesse do Benfica para o mercado de janeiro, no entanto, a transferência tarda em concretizar-se.

O lateral-direito português, de 22 anos, estreou-se na equipa principal do Boavista em 2021/22 e, na temporada passada, afirmou-se como titular. Esta época, leva dois golos e uma assistência em nove jogos.