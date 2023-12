Roger Schmidt explica férias de Di María. "É sensato"

Roger Schmidt confirma que já estava programado dar férias a Ángel Di María esta semana, o que o leva a falhar o jogo com o Famalicão. O treinador do Benfica considera que foi o mais sensato.

"A decisão foi dar alguns dias ao Ángel, já tomada há algum tempo. Há algumas razões pessoais mas também ele jogou muitos jogos, não só pelo Benfica mas também pela seleção argentina. Vai ser bom para os próximos meses ou semanas. Penso que é sensato dar-lhe alguns dias de folga", refere, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.



Nicolás Otamendi também foi autorizado a ausentar-se, devido à suspensão por um jogo, por ter visto amarelo no encontro anterior.

Uma lesão e Neres à porta do regresso

Quem também está de fora é Casper Tengstedt, devido a lesão. Schmidt não sabe quando voltará a ter o avançado dinamarquês disponível.

"Lesionou-se ontem [quarta-feira] no treino e está fora para amanhã [sexta-feira]. E provavelmente para os próximos jogos em janeiro. Temos de arranjar soluções, mas penso que temos um plantel com várias opções e teremos uma equipa muito boa amanhã", afiança.

Por outro lado, David Neres está de regresso aos treinos: "Está de volta ao treino individual e a dar o último passo da sua recuperação."

"Já está a trabalhar no relvado, a fazer alguns programas individuais e em breve poderá juntar-se à equipa para os jogos. Sabemos quão bom é o seu futebol, a capacidade que tem para mudar o ritmo dos jogos. Já mostrou esta época que está a um nível de topo", realça.

Quatro ausências para a visita do Benfica ao Famalicão, da 15.ª jornada do campeonato, agendada para sexta-feira, às 18h45. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.