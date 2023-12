João Tralhão: “Tiago Gouveia não é uma experiência, é uma opção válida”

João Tralhão, treinador-adjunto do Antalyaspor, na Turquia, que trabalhou com Tiago Gouveia na formação do Benfica, acredita que extremo de 22 anos é já uma “opção válida” no plantel encarnado e que se ser utilizado a titular no campeonato não seria “uma experiência”.

“Estamos num período decisivo do campeonato, não há espaço para fazer experiências, seja em que clube for, mas não vejo a utilização do Tiago como uma experiência, vejo como uma opção válida para acrescentar rendimento à equipa”, explica, em declarações a Bola Branca.

Sem qualquer minuto somado no campeonato, mas com boas exibições nas oportunidades que teve na Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, Tiago Gouveia pode ser opção para jogar de início frente ao Famalicão, no último jogo das águias em 2024.

Potencial para "ambicionar qualquer patamar"

Para João Tralhão, o extremo “está preparado” e cabe agora a Roger Schmidt tomar uma decisão, sempre tendo em atenção a necessidade de “proteger” o internacional sub-21 português.

“O plantel do Benfica é muito competitivo, sobretudo nas posições que o Tiago ocupa, mas tem demonstrado que está preparado. À distância, acredito que ele pode se ruma boa opção. Acho que o treinador vai tomar decisão certa para proteger o jogador e garantir o rendimento da equipa”, diz.

Tralhão treinou Tiago Gouveia nos juniores e sub-23 do Benfica. Desse período, guarda uma imagem muito positiva de um jogador que tem potencial para “ambicionar qualquer patamar”.

“Tiago Gouveia é um jogador muito talentoso, muito focado, trabalhador e muito ambicioso, acho que esta combinação entre talento e carácter leva a que possa ambicionar qualquer patamar. Conheço-o bem e sei que vai continuar neste registo de luta e de procurar jogar cada ver mais”, garante, em entrevista à Renascença.