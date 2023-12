Esfaqueamento na Luz pode valer dois jogos à porta fechada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Benfica na sequência do esfaqueamento de um adepto no intervalo do jogo contra o Aves SAD, para a Taça da Liga.

De acordo com o artigo 182 do Regulamento Disciplinar da Liga, que diz respeito a “agressões graves a espectadores e outros intervenientes”, o Benfica poderá vir a ser punido com dois jogos à porta fechada.

Além do processo disciplinar, o Benfica foi multado em 5.100 euros por comportamento incorreto do público, devido ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos.

O caso remonta a 21 de dezembro, quando um adepto esfaqueou outro durante o intervalo do Benfica-AVS, a contar para a Taça da Liga.

A vítima foi transportada ao hospital com ferimentos ligeiros na zona do abdómen.

O suspeito colocou-se em fuga, mas foi identificado pela polícia dias depois.