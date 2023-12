Andebol. Benfica oficializa saída de Djordjic

O Benfica oficializa a saída do andebolista Petar Djordjic, por “mútuo acordo”.

Djordjic chegou à Luz em 2019 e fez parte da equipa encarnada que venceu a EHF European League.

O internacional sérvio conquistou ainda uma Supertaça em setembro de 2022.

O atleta já se despediu nas redes sociais: "O Benfica é importante e ainda significa muito para mim e para a minha família. Desde o primeiro dia vivi para este clube e dei tudo o que tinha pelo sucesso do nosso Benfica. Levarei sempre no coração os momentos da Altice Arena e as emoções que senti nesse dia especial depois de vencer a EHF pelo Benfica. Quero agradecer a todos vocês, benfiquistas, pelo apoio que sempre me deram pessoalmente, ao nosso clube e à equipa de andebol".

"Desejo ao Benfica toda a sorte e sucesso do mundo e claro aos meus colegas. Desejo-lhes tudo de bom, toda a sorte e também um muito obrigado. Foi um prazer. Benfica sempre", escreveu o lateral esquerdo.

Após o Europeu de Andebol na Alemanha, Djordjic vai jogar no Vojvodina, campeão da Sérvia.