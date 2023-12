Colegas rendidos a alvo do Benfica. “Tem uma qualidade absurda”

Rafik Guitane tem selo de craque de Rodrigo Gomes. O extremo francês, uma das figuras do campeonato e que já está debaixo de olho do Benfica, sendo até opção para janeiro, merece elogios do colega do Estoril.

Guitane tem brilhado na primeira metade da época ao serviço dos canarinhos, com quatro golos e três assistências em 19 jogos, além de exibições de destaque diante de FC Porto e Sporting de Braga.

Em entrevista à Renascença, Rodrigo Gomes, lateral emprestado pelo Braga, também em grande plano no Estoril, fala do “bom entendimento” com Guitane e destaca as principais qualidades do avançado, de 24 anos, que o levam a descrever a sua qualidade como “absurda”.

“O Rafik é um jogador com quem é muito fácil de jogar, tem uma qualidade absurda e entende muito bem o jogo dos outros. Eu jogo pela direita e ele entende muito bem as minhas características, mas tenho a certeza que com outro também entenderia. Tem muita qualidade, golo, assistências e finta curta”, elogia o jogador português.