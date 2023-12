Schmidt. "Queremos ganhar mais do que a Supertaça"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogia o Aves SAD, mostra-se feliz pela passagem à “final four” da Taça da Liga e espera conquistar mais títulos na Luz.

“Era nosso objetivo qualificar para as meias-finais da Taça da Liga. O adversário é uma boa equipa, não é coincidência que estejam no topo da II Liga. Foi difícil, mas merecemos a vitória e seguir para as meias-finais da Taça da Liga”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos encarnados olha para o futuro: “Futebol é momento e estamos numa boa situação. Somos o Benfica e lutamos sempre por títulos. Esta época tentamos o nosso melhor para fazer os adeptos felizes e mostrar bom futebol e ganhar mais do que a Supertaça. Temos hipóteses de vencer outra Taça e é isso que está na nossa ideia agora”.

Schmidt aproveitou para deixar elogios a Tiago Gouveia, autor de um golo esta noite, e admitiu dar-lhe mais minutos de jogo na segunda parte da temporada.

O Benfica derrotou o Aves SAD, por 4-1, e avança para a “final four” da Taça da Liga onde vai defrontar o Estoril.