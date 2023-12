Carlos Macedo é o árbitro do Benfica-AVS da Taça da Liga

Carlos Macedo é o árbitro nomeado para o Benfica-AVS, jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O juiz da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Fábio Silva e José Pereira, mais Anzhony Rodrigues como quarto árbitro. Manuel Mota será o videoárbitro, auxiliado por Inácio Pereira.

O Benfica lidera o grupo B da Taça da Liga, com três pontos, os mesmos do Arouca, que derrotou no seu primeiro jogo na prova. Basta-lhe um empate na receção ao AVS ou, até, uma derrota por menos de dois golos de diferença para garantir o apuramento para a Final Four.

O Benfica-AVS está marcado para quinta-feira, às 20h15, na Luz.