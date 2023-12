Benfica goleia e é líder

O Benfica goleou o Lank Vilaverdense, por 5-0, em partida da jornada 9 do campeonato feminino de futebol.

Os golos das encarnadas foram apontados por Andreia Falcon (2), Kika Nazareth (2) e Marta Cintra.

A equipa de Filipa Patão fez várias poupanças, a pensar no jogo de quinta-feira, frente Eintracht Frankfurt, para a Liga dos Campeões.

O Lank Vilaverdense continua em crise e é lanterna vermelha, ainda sem pontuar.

O Benfica volta ao primeiro lugar do campeonato, com 24 pontos, enquanto o Sporting está em segundo lugar com 22.