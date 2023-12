​Roger Schmidt, a pontaria de Rafa e a dúvida no ataque

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, está otimista para o embate de domingo com o Sporting de Braga, mas ainda não decidiu quem vai jogar na frente de ataque.



Na conferência de imprensa de antevisão do Braga-Benfica, Roger Schmidt elogiou os seus avançados e vai refletir qual será a melhor solução para o jogo de domingo, depois de Arthur Cabral ter marcado o golo que manteve os encarnados na Europa.

"Ainda não decidi, não sei qual o jogador que vai jogar no ataque. Mas claro que estão ambos num bom momento, já tiveram oportunidade de jogar de início. Tengstedt tem tido bons desempenhos, é um jogador forte, corre muito, pressiona e dá apoio aos médios, defendendo também. É um jogador muito ativo. O Arthur Cabral é um pouco diferente. Também tem mostrado que pode jogar bem. Vou pensar na escolha acertada para amanhã", declarou.

Sobre o atual momento de Rafa, que está em fim de contrato, o treinador do Benfica afirma que o extremo “gostaria de marcar mais golos”, mas está em “boa forma”.

"Creio que se ele pudesse ser ainda mais eficiente, marcava 30 golos por época, mas nem sempre consegue fazê-lo. Isso não tem a ver com o contrato, mas sim com as suas caraterísticas. Espero que continue a fazer o mesmo", referiu.

O Benfica cai da Liga dos Campeões e vai agora disputar a Liga Europa. Roger Schmidt acredita que as equipas portuguesas podem conquistar a competição.

"Sim, acho que os clubes portugueses já mostraram isso no passado, independentemente de ser a Liga Europa ou a Champions. Mas no final de contas há muito boas equipas e nós temos de estar preparados para jogar contra todas. Acredito na qualidade de todas as equipas e todas elas já demonstraram que a nível internacional são extremamente competitivas. As equipas portuguesas são de topo e tudo é possível", sublinhou.