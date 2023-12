Benfica derrota Eintracht Frankfurt e dá passo importante na Champions

Depois de um nulo ao intervalo, o tento da vitória das encarnadas no estádio da Luz surgiu aos 71 minutos, e deixa as encarnadas em plena corrida à fase seguinte da prova.

Com este triunfo, o Benfica subiu ao segundo lugar, agora com seis pontos, menos três dos que as comandantes do FC Barcelona, que golearam em casa das suecas do Rosengard por 6-0.

A quarta jornada das águias será novamente contra as germânicas, no dia 21 de dezembro.

O Eintracht soma três pontos e as suecas do Rosengard ainda não pontuaram.