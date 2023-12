Shéu Han: "Arthur Cabral redimiu-se"

Arthur Cabral redimiu-se. A opinião é de Shéu Han, antigo jogador e capitão do Benfica, nas horas seguintes ao triunfo em Salzburgo, que valeu o bilhete para a Liga Europa.

Em declarações a Bola Branca, Shéu diz estar convencido, mas não "carrega" mais no assunto.

"[Arthur Cabral] Percebeu que não fez o melhor gesto e rapidamente se redimiu. E isso para mim é suficiente. O facto de ter sido decisivo, ajuda ao percurso dele na equipa", começa por dizer o ex-jogador das águias, para quem ontem se assistiu a uma "demonstração da alma benfiquista, pecando apenas pela finalização".

Mas poderá este desfecho catapultar a formação de Roger Schmidt para o que resta da temporada? Shéu acredita que tal será possível, tal como a possibilidade de o Benfica erguer o troféu da Liga Europa.

"As vitórias permitem ‘avançar no terreno’, de forma positiva. A cultura daquele clube é para vencer as provas onde entra", relembra, antes de aludir à necessidade de a equipa da Luz começar a pensar na partida de Braga, domingo, de regresso ao campeonato.