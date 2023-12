Schmidt diz que Arthur Cabral foi "o jogador perfeito" para marcar "golo merecido"

Roger Schmidt mostra-se muito satisfeito com o apuramento do Benfica para a Liga Europa, que considera ter sido merecido, e assinala que Arthur Cabral foi o jogador perfeito para carimbar o bilhete.

Em declarações à DAZN Eleven, após a vitória (3-1) sobre o Salzburgo, o treinador alemão admite que este "era um jogo muito importante", pelo objetivo de continuar na Europa e pela semana dura, tanto para ele próprio, depois dos incidentes do jogo com o Farense, e por Arthur Cabral, pela polémica com os adeptos.

"Foi uma semana muito especial para todos nós, incluindo para o Arthur. Ele chegou ao Benfica muito motivado, mas demorou a marcar o primeiro golo. Foi um golo muito importante para ele, para a equipa e para o Benfica. Foi o jogador perfeito para marcar aquele golo", assinala.

Schmidt espera que este golo seja um novo começo para o avançado na Luz:

"Estou muito feliz por ele, é um grande ser humano, um tipo muito bom. É um jogador emocional e queria mostrar que é um bom avançado para o Benfica. O que aconteceu na semana passada foi difícil para ele, mas ele pediu desculpa pelo que aconteceu. Espero que seja um recomeço para ele marcar este golo decisivo. Estou muito feliz por ele, mostrou aos adeptos que pode ser um jogador de topo pelo Benfica."



Final ganha e de forma "merecida"

Schmidt diz entender as críticas dos adeptos depois de três jogos sem vencer, contudo, não esconde a importância do apuramento para a Liga Europa: "Era uma final."

"Jogámos bem, criámos muitas oportunidades logo na primeira parte e marcámos dois golos. Depois, na segunda parte, desaproveitámos mais um par de ocasiões e, do nada, o Salzburgo regressou ao jogo, com o 2-1. Precisámos de muita paciência. Criámos várias oportunidades, mas acreditámos até ao fim e, num momento fantástico de ataque, marcámos um golo merecido", vinca.

Agora, na Liga Europa, o treinador do Benfica admite ambição, mas adota cautela no discurso: "Vamos ver. Esta noite, estamos felizes por continuar no futebol europeu. Mas claro que a nossa ambição é sempre grande."