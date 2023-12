Arthur Cabral espera ter feito as pazes com os adeptos do Benfica

Arthur Cabral espera que o golo da vitória sobre o Salzburgo, que garantiu o apuramento para a Liga Europa, signifique que estão feitas as pazes com os adeptos do Benfica, depois de lhes ter levantado o dedo do meio após o jogo com o Farense.

"Espero que sim [que as pazes estejam feitas]. Fiz o pedido de desculpas. Aproveito o momento para pedir desculpa outra vez. Foi uma coisa muito atípica e arrependo-me muito", afirma, em declarações aos jornalistas, após a vitória, por 3-1, na Áustria.

Numa noite "muito especial", o avançado brasileiro aproveita para dedicar o golo aos adeptos do Benfica: "Eles apoiaram-me muito desde que cheguei e sou muito feliz a vestir esta camisola."

"Estava muito cabisbaixo"

Arthur Cabral agradece, ainda, "o apoio de todos durante os momentos mais difíceis".

"Temos um grupo muito bom e vamos trabalhar muito para dar títulos aos adeptos", vinca.

"Eu trabalho muito, dou sempre o meu melhor. Foi uma semana muito difícil para mim, estava muito cabisbaixo, mas o futebol é isto. Temos de deixar o que passou para trás. Estava muito focado em entrar e conseguir o objetivo e consegui", acrescenta.