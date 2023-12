Schmidt confia que Benfica "no melhor momento da época" pode garantir a Liga Europa

Roger Schmidt confia que o Benfica tem o que é preciso para vencer em Salzburgo por dois golos e garantir o apuramento para a Liga Europa.

A crença do treinador alemão, expressada esta segunda-feira, em conferência de imprensa, assenta no facto de considerar que o Benfica está "no melhor momento da época", apesar dos três empates seguidos - Inter, na Liga dos Campeões, e Moreirense e Farense, no campeonato.