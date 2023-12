Roger Schmidt agradece defesa de Rui Costa perante os adeptos do Benfica

Roger Schmidt agradece a defesa do presidente do Benfica perante os adeptos, na sequência dos incidentes no jogo com o Farense.

Alguns adeptos do Benfica vaiaram, agitaram lenços brancos e arremessaram objetos na direção do treinador alemão, no momento da substituição de João Neves, no último jogo da I Liga, na sexta-feira. Mais tarde, Rui Costa defendeu Schmidt: lamentou "profundamente" uma situação "nunca vista em 120 anos de história do clube".

Questionado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, sobre as palavras do presidente, Roger Schmidt mostra-se agradecido: não por ele próprio, pois garante saber que tem a confiança de Rui Costa, mas sim pela defesa perante os adeptos e pela mensagem de união.

"Para mim não foi assim tão importante, porque sei o que o meu presidente pensa de mim, do nosso futebol e de como trabalhamos juntos. Estamos sempre em contacto, por isso, não tenho dúvidas da crença dele em nós. (...) Mas claro que é importante ter toda a gente do Benfica unida. É importante o presidente falar com os adeptos. Sei agora, um ano e meio depois, que o Benfica é um clube especial e que a tolerância à derrota é muito baixa. Temos de continuar a trabalhar para conseguir vitórias e fazer os adeptos felizes, como no passado", sublinha.

Schmidt lembra "o que aconteceu no último ano e meio", a situação em que o Benfica estava quando pegou na equipa e onde está agora.

"Claro que não estamos satisfeitos com a nossa prestação na Liga dos Campeões, mas tudo o resto ainda é possível. Estamos a um ponto do líder no campeonato, estamos noutras competições, ainda podemos chegar à Liga Europa", recorda o técnico alemão.

