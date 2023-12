António Silva, Bernat, Neres e Bah não viajam com o Benfica para o Salzburgo

O Benfica viajou, na manhã desta segunda-feira, para a Áustria, onde vai disputar o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias não têm qualquer baixa de última hora e a comitiva seguiu viagem sem os quatro jogadores esperados: o suspenso António Silva - expulso na partida com o Inter de Milão - e os lesionados Bernat, Alexander Bah e David Neres.

Rui Costa não prestou declarações e sublinhou que já tinha "tudo o que tinha para dizer" no sábado, quando defendeu Roger Schmidt das críticas.

As contas do Benfica na Liga dos Campeões são simples: as águias têm de vencer o Salzburgo por dois golos de diferença para chegarem ao terceiro lugar.

Os campeões nacionais estão no último lugar do grupo D com apenas um ponto somado. O RB Salzburgo soma quatro pontos. Já apurados estão o Inter de Milão e Real Sociedad, com 11 pontos.

Roger Schmidt e um jogador fazem a antevisão do encontro às 17h15. O RB Salzburgo-Benfica disputa-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.