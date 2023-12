"Se não respeitam o Benfica, fiquem em casa. Se não sou bom o suficiente, vou embora"

Roger Schmidt deu um murro na mesa, esta sexta-feira, após o empate do Benfica, em casa com o Farense, por 1-1, em resposta à reação dos adeptos à substituição de João Neves.

O treinador do Benfica demorou mais tempo que o habitual a aparecer na sala de imprensa, após o jogo. Quando finalmente deu início à conferência, não escondeu a sua revolta para com os adeptos que o vaiaram e lhe atiraram garrafas durante o momento mais tenso do encontro.

"Agradecemos a quem nos apoiou até ao último segundo. Quem não se portou bem, que fique em casa. Se os adeptos não estão felizes com o que o Benfica fez, como adeptos do Benfica, fiquem em casa. O Benfica não pode fazer melhor do que fez hoje. Se não gostam de como jogámos hoje [sexta-feira], fiquem em casa e voltem quando formos campeões para festejar. Se não respeitas a equipa, os jogadores e o treinador, fica em casa", começou por dizer.

Schmidt sublinha que "adora" a equipa, o clube e os jogadores, mas não pode aceitar uma reação dos adeptos como a que se verificou no momento da substituição de João Neves:

"Percebo a indignação se não jogarmos bem. Mas se a equipa dá tudo, tem tantas oportunidades e só falha mesmo na finalização, não entendo. As expectativas num clube como o Benfica são altas, o Benfica entra em todas as competições para ganhar. Se eu for o problema, se o Benfica precisar de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, não há problema. Se eu for o problema, que venha outro treinador para o meu lugar. Se eu não sou bom o suficiente, vou-me embora. Os jogadores dão tudo e não merecem isto."