Rui Costa defende Schmidt. "Situação nunca vista em 120 anos de história do clube"

O técnico alemão foi alvo da fúria dos adeptos durante a partida de ontem com o Farense, quando tirou João Neves e no final do encontro, que terminou empatado a uma bola.

"Em 120 anos de história do clube nunca se tinha visto uma situação como a de ontem. Lamento profundamente. Não é este o respeito que o nosso treinador merece", afirmou Rui Costa, em declarações aos jornalistas no Seixal.

O presidente do Benfica, Rui Costa, saiu este domingo em defesa do treinador Roger Schmidt, após o empate caseiro com o Farense, e promete reforços em janeiro.

Nestas declarações aos jornalistas no Seixal, o presidente do Benfica diz que há uma "campanha muito grande desde o início da época contra Roger Schmidt", nomeadamente por ainda não falar Português nas conferências de imprensa.

"Percebo que estávamos a perder em casa com o Farense e que haja um nervosismo diferente, mas considero que a reação do estádio foi descabida em relação ao nosso treinador", reforça o dirigente.

Rui Costa assume o desaire na Liga dos Campeões, mas sublinha que nada está perdido nas competições internas. "Quem é que perdeu um campeonato à 13.ª jornada com quatro jornadas de atraso?", pergunta.

Roger Schmidt colocou ontem o lugar à disposição, mas Rui Costa diz que é com o treinador alemão que o Benfica ainda vai "conquistar mais títulos".

Em relação ao empate com o Farense, o líder encarnado desdramatiza e diz que ficou "muito mais desiludido com prestações do Benfica no ano do título".

A substituição de João Neves por Gonçalo Guedes, aos 64 minutos do jogo com o Farense, despertou a ira de alguns adeptos do Benfica. No momento em que a mudança foi anunciada, ouviu-se um forte coro de assobios e foram exibidos lenços brancos para Roger Schmidt. Alguns adeptos, contudo, foram mais longe e atiraram objetos para junto do treinador.



Quando o jogo terminou, o treinador seguiu direto para o túnel do estádio da Luz e na conferência de imprensa criticou os adeptos que não apoiam a equipa e colocou o lugar à disposição.

"Se eu for o problema, se o Benfica precisar de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, não há problema. Se eu for o problema, que venha outro treinador para o meu lugar. Se eu não sou bom o suficiente, vou-me embora. Os jogadores dão tudo e não merecem isto", declarou Roger Schmidt.