Arthur Cabral. “Peço desculpa, sei que errei”

O avançado Arthur Cabral pede desculpa aos adeptos do Benfica pelo gesto tido, dentro do carro, após o final da partida contra o Sp. Farense no estádio da Luz.

“Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer. O que posso dizer é que continuarei trabalhando ao lado dos meus companheiros para colocar o Benfica no lugar dele e alcançar todos os nossos objetivos, que com certeza é ser campeão no final da época”, disse o brasileiro numa mensagem transmitida no site do clube.

O jogador acrescenta: “Não tem sido fácil este início no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim, eu também esperava muito mais, mas posso dizer que tenho trabalhado muito, todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais”.

O Benfica empatou 1-1 diante do Sp. Farense e vários adeptos insurgiram-se contra o treinador Roger Schmidt.