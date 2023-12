Roger Schmidt. Benfica merecia ter vencido todos os jogos do campeonato

Roger Schmidt, treinador do Benfica, considera que as águias mereciam ter vencido os três jogos do campeonato em que não conseguiu somar o triunfo.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Farense, o técnico alemão lamenta as lesões e dificuldades da temporada.

"É claro que nesta fase não estamos perfeitos, não podemos contar com jogadores importantes, como o Neres e o Bah. Os jogos são todos um desafio, vimos com o Moreirense. Os favoritos também sofrem para vencer. Espero sempre jogos difíceis, alturas difíceis. Tivemos muitas lesões, perdemos jogadores. Tudo isto aconteceu e temos 29 em 36 pontos e todos eles foram merecidos. Nos outros três jogos também merecíamos vencer, fomos melhor em todos. Acho que no pacote completo merecíamos vencer", disse.

O Benfica venceu nove jogos no campeonato. Perdeu com o Boavista na abertura da I Liga, empatou na receção ao Casa Pia e voltou a empatar no último domingo, na visita ao Moreirense.

O próximo adversário é o Farense, outro recém-promovido à I Liga, como eram os cónegos. "O Farense está a jogar como o Morerense, subiram de divisão e já mostraram que não foi uma coincidência. Têm muita qualidade. É uma equipa que já fez a vida difícil esta época. Tem quase tantos golos quanto nós e isso diz muito. Estão confiantes, começaram bem", alerta.

Questionado sobre o fracasso, até ao momento, das contratações de Jurásek e Arthur Cabral, Roger Schmidt alerta que a última decisão é da direção.

"Estamos sempre a falar sobre as transferências. A última decisão é sempre do clube, os jogadores assinam por grande período. Mas claro que fazemos juntos", conclui.

O Benfica recebe o Farense, esta sexta-feira, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.