Prestianni: encanto e talento para o Benfica, aos 17 anos

Um talento que chega ao futebol português para encantar os adeptos e que ameaça ser um caso sério de sucesso no futebol europeu. Falamos de Gianluca Prestianni, avançado argentino de 17 anos, que em breve será reforço do Benfica.

O analista e "scout" profissional João Milton Nunes define para a Renascença o perfil do jogador que se prepara para rumar à Luz, deixando para trás o Velez Sarsfield, da Argentina.

“É destro. Um extremo que pode jogar pela esquerda ou pela direita e que procura preferencialmente zonas interiores, muito forte num um para um, com grande capacidade técnica e de aceleração. É muito potente nos primeiros dois ou três metros; a receção orientada, o primeiro toque na bola permite-lhe muitas vezes ultrapassar o adversário”, considera João Milton Nunes, que acrescenta atributos ao jovem argentino que em janeiro completa 18 anos de idade.

“Joga de cabeça levantada e tem grande capacidade na relação com a bola. É fortíssimo na tomada de decisão, no último passe", sublinha.

O presidente do Benfica, Rui Costa, já reconheceu publicamente a existência de um pré-acordo para a transferência de Prestianni para o Benfica, considerando que se trata de uma mais-valia para o clube.

De acordo com a imprensa argentina, os encarnados irão pagar ao Vélez Sarsfield oito milhões de euros, por 85% dos direitos do atleta.

Melhorar taticamente, sem perder o dom

João Milton Nunes valida a aposta do Benfica, apesar de considerar que o jovem jogador argentino deve evoluir ao nível tático, sem com isso perder o virtuosismo que o caracteriza.

“Num contexto Benfica e europeu acredito que vai ter de aportar conhecimentos táticos do jogo e crescer a esse nível, sem perder caraterísticas. O Benfica irá, certamente, criar as condições necessárias para que este jogador continue a crescer”, afirma.

Se tal acontecer, Prestianni pode tornar-se num exemplo de sucesso, na medida em que capacidade para encantar os adeptos do futebol não lhe falta, atira o analista e "scout" profissional:

“É um talento. Vai ter de o confirmar, mas estamos a falar de um jogador que, tecnicamente, na relação com a bola, é fortíssimo. Vai encantar, porque sai em fintas imprevisíveis e os adeptos do futebol gostam disso. Aportando o conhecimento do jogo ao nível tático – onde ainda tem muito para crescer - podemos estar aqui a falar de um caso sério de sucesso”, conclui.