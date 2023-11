Cerca de 50 ultras do Benfica terão vandalizado um hotel onde estavam adeptos do Inter, ao início da madrugada, avança o “Correio da Manhã”.

De acordo com a mesma fonte, do ataque não terá resultado nenhum ferido, mas deixou um "rasto de destruição com vidros e portas partidas".

A PSP foi acionada por volta da 1h00, mas ninguém foi detido.

Dentro das quatro linhas, o Benfica e o Inter empataram 3-3 na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.