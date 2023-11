Gaspar Ramos: "Benfica não dá confiança aos adeptos pelas más opções de Schmidt"

Benfica não dá confiança aos adeptos e as opções de Roger Schmidt são incompreensíveis.

A opinião é da Gaspar Ramos, antigo dirigente das águias, que em entrevista a Bola Branca lamenta a renovação de contrato com o treinador que não deveria ter sido feita. O antigo chefe de departamento de futebol das águias mostra-se desiludido com o empate com o Inter de Milão e preocupado com o futuro porque a equipa não dá garantias.

"Estou muito desiludido, porque depois de estar a ganhar por 3-0, e acabar por empatar num jogo tão importante para nós é realmente é preocupante. Independentemente de termos ganho ao Sporting e ao Famalicão, a equipa em si, a produção de jogo, não dá confiança aos adeptos", afirma.



Gaspar Ramos aponta o dedo a Roger Schmidt por não ter alterado a estrutura da equipa quando estava com três golos de vantagem.

"Depois de estar a ganhar por 3-0 no fim da primeira parte, não estruturou a equipe no sentido de ela poder defender melhor. Se calhar, queria ganhar cinco ou seis a zero. E teve o desplante de a 30 segundos do fim, fazer duas substituições. Como é que é possível um treiandor do Benfica ter esta mentalidade? Estou muito preocupado com aquilo que está a acontecer", revela.

O antigo dirigente critica ainda a forma como Roger Schmidt está a gerir a equipa encarnada.

"No ano passado ganhámos o campeonato, mas na parte final já estávamos assim um pouco periclitantes. E esta época tem sido um desastre, a forma como ele utilizou jogadores. O plantel não é excecional, mas é um plantel bom. Do meu ponto de vista, é o melhor plantel do futebol nacional. É e como é que ele gere aquele plantel?", questiona.

Para continuar nas competições europeias, o Benfica precisa de vencer na Áustria o Salzburgo por dois golos de diferença.

Gaspar Ramos considera que a equipa da Luz é superior ao adversário, mas avisa que se forem cometidos os mesmos erros pelo treinador, os encarnados fiquem fora da Liga Europa.

"Admito que o Benfica possa cair mesmo das provas europeias. Porque com este tipo de gestão, é possível que isso aconteça. Mas nós temos um plantel que certamente se jogar ao seu melhor nível, e se for utilizado da melhor forma pelo treinador, poderemos ganhar. É evidente que é uma equipa que está perfeitamente ao nosso alcance. Agora se vierem a ser cometidos os mesmos erros, é evidente que não ganhamos", entende.

Renovação precipitada, Rui Costa precisará "de coragem"

Gaspar Ramos lamenta que a direção do Benfica tenha renovado com o treinador alemão. O ex-dirigente considera que Rui Costa vai ter um problema para resolver e terá de ter coragem para o solucionar.

"O contrato foi prorrogado, do meu ponto de vista, mal. Porque não devia ter sido prorrogado sem ele dar provas concretas da sua valia. Ainda por cima foi prorrogado numa altura em que a equipa já estava a cair", disse, amtes de concluir.

"Certamente quem está do lado de dentro - e o presidente em particular, porque foi ele que o contratou - tem obrigação de saber de futebol, certamente já devia estar a constatar as carências que ele tinha. Agora tem mais um problema entre mãos. Vamos ver se ele tem a coragem para resolver este problema. Porque é complicado para o Benfica, porque a indemnização é muito grande", finaliza.