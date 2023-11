Schmidt. “O penálti é uma piada”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, estava muito irritado com a arbitragem da partida contra o Inter para a Liga dos Campeões.

“No segundo golo do Inter houve falta anterior ao golo, o penálti [do 3-3] é uma piada. Houve um primeiro erro do árbitro, depois um segundo erro, num jogo decisivo e num momento decisivo”, lamentou Schmidt, em declarações à Eleven.

Já em relação à primeira parte (vitória 3-0 dos encarnados), o técnico da equipa da Luz considerou que a exibição foi “quase perfeita”. “Criámos oportunidades, fomos eficientes, depois perdemos isso”.

Questionado sobre o que mudou no segundo tempo, Schmidt fugiu à pergunta e respondeu apenas: “Não falamos da performance dos jogadores, que foram fantásticos”.

O Benfica empatou 3-3 diante do Inter e tem vida difícil para seguir para a Liga Europa. A equipa da Luz terá de vencer por dois golos na Áustria o RB Salzburgo.