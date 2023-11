Schmidt pede que se dê tempo a Jurásek para ser o novo Bah

David Jurásek precisa de tempo para ser o jogador de que o Benfica precisa, afirma Roger Schmidt, que usa Alexander Bah como exemplo.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador alemão destaca que o lateral-esquerdo internacional checo, de 23 anos, "teve um bom início no Benfica". A lesão atrasou a adaptação, justifica:

"Lesionou-se, ficou fora um par de semanas e, agora, não está na forma perfeita, mas é normal que jogadores que vêm para o Benfica de uma liga mais pequena precisem de algum tempo para se adaptar. Vimos o mesmo, na temporada passada, com a Alex Bah, que precisou de algum tempo no início e, no final da época, era um jogador importante."

"Vamos dar tempo [a Jurásek]. O importante é que os jogadores dêem o seu máximo e utilizem cada minuto nos treinos e nos jogos para evoluir. Estou calmo e a dar-lhe todo o apoio que merece para se tornar um grande jogador para o Benfica", afiança o técnico.

Roger Schmidt na antevisão do Benfica-Inter de Milão, jogo da quarta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira, às 20h00. Relato online, em direto do Estádio da Luz, e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.