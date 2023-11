António Silva eleito defesa do mês por dois minutos

António Silva, do Benfica, foi eleito o melhor defesa de outubro e novembro da I Liga, por uma questão de dois minutos.

Foi este o critério de desempate escolhido, depois de o central internacional português e Otávio, do Famalicão, terem recebido exatamente os mesmos votos, 14,29%. António Silva terminou novembro com 395 minutos de jogo no campeonato, contra 397 de Otávio.

Em terceiro ficou Marcelo, do Moreirense, com 13,49% dos votos.

António Silva participou nos quatro jogos disputados pelo Benfica em outubro e novembro - empate com o Casa Pia e vitórias sobre Estoril Praia, Desportivo de Chaves e Sporting - e marcou um golo.

É por dois minutos, então, que o Famalicão não mete mais um jogador na equipa do mês. Luiz Júnior foi eleito o melhor guarda-redes, pela segunda vez consecutiva; na defesa, contudo, o prémio vai para o Benfica.

