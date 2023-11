Filipa Patão. “Estamos mais fortes este ano”

A treinadora da equipa feminina de futebol do Benfica, Filipa Patão, espera um Sporting com a mesma dinâmica no dérbi para o campeonato, que não considera decisivo.

As tricampeãs nacionais chegam à oitava jornada com pleno de vitórias e cinco pontos de vantagem sobre Sp. Braga e Sporting, que recebem, a partir das 14h30.

"O Sporting voltou à sua forma inicial, '3x4x3' em quadrado, e nós esperamos que mantenham essa dinâmica que foi também apanágio nas épocas passadas e agora também voltaram a esse sistema, aquele que possivelmente lhes dará mais conforto", afirmou a treinadora encarnada, em conferência de imprensa.

Por isso, Filipa Patão diz esperar "um Sporting mais confiante".

O Benfica chega ao dérbi lisboeta depois de vencer no terreno do Sp. Braga, por 1-0, e vencer as suecas do Rosengard, para a Liga dos Campeões, sem que o cansaço seja um problema.

"Há a questão da motivação e confiança que trazem esses jogos europeus. Sempre disse que estamos mais fortes este ano", sublinhou.

Apesar da vantagem, Filipa Patão recusa que os jogos grandes decidam o campeonato.

"Independentemente dos jogos com o Braga e com o Sporting, em que temos de ser competentes e pontuar, temos também de continuar a ser competentes nas outras jornadas que temos na Liga e aí é que vai marcar a diferença - se não perdermos pontos em mais lado nenhum", rematou.

Já a defesa internacional portuguesa Lúcia Alves admitiu algum cansaço acumulado, dada a frequência de jogos.

"É sempre complicado, porque o cansaço vem sempre ao de cima, mas acho que é a mentalidade que tem de ter força e jogando de três em três dias ou o que seja, nós queremos estar na nossa máxima força e é isso que os nossos adeptos podem esperar de nós", afirmou.

O Benfica recebe o Sporting no domingo, a partir das 14h30, no Seixal, num jogo que vai ser arbitrado por Filipa Cunha.

Este vai ser o segundo dérbi da temporada, depois do triunfo encarnado, por 3-0, no desempate através de grandes penalidades, na final da Supertaça, em 13 de setembro último, depois da igualdade 0-0 no tempo regulamentar.