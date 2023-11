Schmidt satisfeito por ter todos "100% focados no Benfica" até março

Roger Schmidt já não via o fim das pausas para as seleções. Agora que pode ter os jogadores consigo ininterruptamente até março, o treinador do Benfica acredita que a equipa terá, enfim, espaço para evoluir.

O Benfica prepara a receção ao Famalicão, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. É o primeiro jogo após a última janela FIFA do ano, algo que deixa Roger Schmidt "feliz" e aliviado.

"Para ser muito honesto, estou muito satisfeito por esta fase com três pausas para as seleções terminar, porque é muito exigente para toda a gente, especialmente para os jogadores. Jogas três semanas, depois duas semanas com a seleção, depois três semanas outra vez. Estou feliz por ter os jogadores 100% focados no Benfica até março. Nos próximos meses só jogamos aqui, o que é bom para nós, criar um bom fluxo, melhorar e evoluir", afirma, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Sobre o próximo adversário, o Famalicão, Roger Schmidt fala de "um adversário muito bom, que está a ter uma boa época":

"São muito compactos e taticamente disciplinados, não sofrem muitos golos e são perigosos no ataque. Além disso, é um jogo de Taça, o que tem sempre uma história especial, mas temos objetivos. Queremos vencer a Taça esta época e vamos lutar para chegar à próxima ronda."

"Kokçu tem de recuperar o estatuto"

Orkun Kokçu está recuperado de lesão. O internacional turco voltou a trabalhar com a equipa na quarta-feira e, embora ainda precise de "mais algum tempo para estar a 100%", deverá já jogar "alguns minutos".

Roger Schmidt espera não só recuperar Kokçu, mas também reaver a sua melhor faceta: "Nas próximas semanas, tem de recuperar o estatuto de quando chegou e jogou muito bem. É um jogador que influencia muito o nosso jogo, que toma muito boas decisões em campo."

O Benfica entra em campo diante do Famalicão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 20h45, no Estádio da Luz. Relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.