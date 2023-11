João Neves continua a lateral? "Joga bem em todo o lado"

Roger Schmidt admite que João Neves funciona melhor como médio do que como lateral, no entanto, destaca que o jovem "joga muito bem em todo o lado" e, quando assim é, por vezes o treinador tem de ser criativo.

Questionado, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, se foi um erro a adaptação de João Neves a lateral-direito em jogos em que o Benfica alinhou como três centrais, o técnico alemão justifica a decisão com as lesões no plantel e defende que "funcionou muito bem".

"O João é mais um médio do que um ala, mas às vezes, como treinador, tens de ser flexível e criativo. Um jogador que é tão bom em tudo, a nível técnico, de inteligência e estratégico, pode jogar em quase todas as posições. Tal como o Fredrik Aursnes, o João Neves é um jogador que podes pôr em todo o lado e ele jogará muito bem em todo o lado. Claro que queremos ter os jogadores nas melhores posições, mas nem sempre é possível. Mas ele é mais médio do que ala", ressalva.



Neves voltou a jogar a médio frente ao Sporting, quando o Benfica voltou ao sistema de quatro defesas. A deslocação de Morato para lateral-esquerdo devolveu Aursnes à direita e, por sua vez, libertou o jovem médio para o meio-campo. Schmidt assume que, depois da derrota com a Real Sociedad, em que "a abordagem não foi perfeita", preferiu voltar à formação habitual: "Tivemos de encontrar uma solução nova."

Resta saber se João Neves jogará como lateral ou médio na receção do Benfica ao Famalicão, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e marcada para sábado, às 20h45, no Estádio da Luz. Encontro com relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.