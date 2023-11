Benfica. PSG acionou opção de compra de Gonçalo Ramos

O PSG acionou a opção de compra de Gonçalo Ramos. A confirmação foi dada pelo Benfica esta quarta-feira.

Em comunicado enviado à CMVM, os encarnados confirmam a transferência por 65 milhões de euros, mais objetivos, que podem elevar a venda aos 80 milhões de euros.

Na mesma nota, as águias informaram que o PSG reteve o mecanismo de solidariedade no valor de 5%, por forma a distribuí-lo pelos clubes que participaram na formação do avançado. Já o Benfica fica responsável pelos encargos de intermediação do negócio, que correspondem a 10% do valor da transferência.

Gonçalo Ramos, de 22 anos, assinou contrato com o PSG até 2028 e soma esta época 15 jogos e dois golos.