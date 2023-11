Benfica impedido de ter adeptos na visita ao Salzburgo

O Benfica está impedido de vender bilhetes aos seus adeptos para a visita ao Salzburgo, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, por castigo da UEFA, informa o clube esta quinta-feira.

Em causa estão os incidentes verificados no último jogo diante da Real Sociedad, em que os adeptos da equipa portuguesa arremessaram tochas na direção de uma bancada onde estava público da casa.

Também houve confrontos entre adeptos dos dois clubes nas imediações do Estádio Anoeta, antes do encontro. De acordo com o “Diario Vasco”, entre 50 e 60 encapuzados escaparam da “caixa de segurança”. Foram registadas agressões, além do arremesso de tochas e de cadeiras.

O Benfica fica, assim, sem adeptos para um jogo que pode ser decisivo para a continuidade na Europa, esta época. Ao fim de quatro jornadas, os encarnados estão no último lugar do grupo D, sem pontos. Recebem o Inter de Milão na próxima quarta-feira, antes da deslocação ao terreno do Salzburgo, atualmente terceiro classificado com três pontos.

Esta é a segunda vez, na atual edição da Champions, que o Benfica fica impedido de ter adeptos num jogo fora de portas. A primeira foi na segunda jornada, frente ao Inter, um castigo pelo mau comportamento dos adeptos na temporada passada, também em visita a Milão.

"O assunto será agora analisado internamente, pelo que não será feito mais nenhum comentário público", lê-se no comunicado do Benfica.



Multas para Benfica, Porto e Braga

Também esta quarta-feira, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina multou o Benfica em 18.750 euros por acendimento de tochas e 11.250 por lançamento de objetos na visita à Real Sociedad, a 8 de novembro.

A equipa espanhola não escapa incólume: terá de pagar 3.000 euros pelo acendimento de tochas por parte dos seus adeptos na deslocação ao Estádio da Luz, a 24 de outubro, referente à terceira jornada.

A última jornada de Liga dos Campeões também vai ao bolso de FC Porto e SC Braga. Os dragões terão de pagar 35.750 euros pela utilização de material pirotécnico frente ao Antuérpia. Os minhotos foram multados em oito mil euros pelo acendimento de tochas diante do Real Madrid.

Os jogos das equipas portuguesas na fase de grupos da Champions têm relato e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.