Filipa Patão diz que "é obrigatório ganhar" todos os jogos da Champions

A treinadora do Benfica salienta que "é obrigatório ganhar" todos os jogos na Liga dos Campeões, especialmente depois de as campeãs nacionais terem ombreado com o Barcelona, campeão em título.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Rosengard, relativa à segunda jornada do grupo A, esta terça-feira, Filipa Patão diz que a equipa quer mostrar "que o Benfica está a crescer" na Champions e dar um passo rumo aos quartos de final. As suecas são o adversário teoricamente mais acessível, mas a treinadora não faz distinções:

"Todos os jogos é obrigatório ganhar. Se queremos ser competitivas na Liga dos Campeões, temos de ter esta mentalidade. Se abordarmos algum jogo de forma diferente, estaremos sempre mais longe de vencer."



"Nós também conseguimos ser diferenciadas e ter uma palavra a dizer. Se conseguimos ombrear com o vencedor da Liga dos Campeões, então é obrigatório lutar pela vitória em todos os jogos", acrescenta.

Proibido defrontar o Rosengard a pensar no dérbi

O Benfica atravessa uma sequência de jogos de alta exigência. Visitou o Barcelona (derrota por 5-0) há uma semana, cinco dias depois foi vencer (1-0) ao terreno do Braga, na quarta-feira recebe o Rosengard e, no domingo, terá pela frente, novamente em casa, o Sporting.

Apesar das dificuldades, Filipa Patão não está preocupada com a gestão da equipa: "Todas querem jogar e, quando estão lá dentro, personificam o Benfica, sempre lutadoras e motivadas para fazer algo mais."

Para a treinadora, "difícil é escolher entre tantas que se encontram bem para entrar no onze inicial". Patão recusa, contudo, estar a pensar em dois jogos ao mesmo tempo, senão "as coisas não vão correr bem".

Benfica e Rosengard, ambos sem pontos, após a primeira jornada da Champions, defrontam-se no Seixal, na quarta-feira, às 20h00.