Bernardo Silva seria "incapaz" de jogar por Sporting ou Porto

Bernardo Silva seria "incapaz" de jogar no Sporting ou no FC Porto. O médio sonha voltar a Portugal, mas apenas para o Benfica.

Em entrevista à RTP, que será transmitida na íntegra na quarta-feira, o internacional português, do Manchester City, é questionado sobre a possibilidade de um dia representar um dos rivais do clube que o formou: "Era incapaz jogar no Sporting ou no FC Porto, não vai acontecer."

Já voltar a jogar pelo Benfica, de que é adepto confesso, é um sonho.

"Eu quero [regressar]. Se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer", garante o médio, de 29 anos, que este verão renovou contrato com o City até 2026, altura em que terá 32 anos.

Até lá, será difícil deixar Inglaterra, porque Pep Guardiola não o quer largar, como já afirmou várias vezes publicamente. É "motivo de orgulho" para Bernardo ouvir o treinador catalão fazer-lhe tais juras de amor.

"Posso dizer que mesmo extra futebol tenho uma relação muito especial com ele", revela, num excerto da mesma entrevista à RTP.