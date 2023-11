Rui Costa: "Muito deste título é daquele senhor que está ali, Roger Schmidt"

Rui Costa atribui o mérito da conquista do campeonato masculino por parte do Benfica a Roger Schmidt, apesar da contestação, e aos jogadores.

O presidente do Benfica foi chamado ao palco, esta segunda-feira, juntamente com as jogadoras Carole Costa e Benfica, para receber as Quinas de Ouro respetivas aos títulos de campeão nacional de futebol no masculino e no feminino.

No discurso de aceitação do prémio pelo título masculino, aproveitou para destacar o papel do treinador alemão: "Estou eu a representar o Benfica, mas muito deste título é daquele senhor que está ali, Roger Schmidt, de todos os jogadores e acima de tudo de todos os adeptos, que serão sempre a grande força deste clube."

Quanto ao título feminino, Rui Costa declarou que "tem sido um orgulho enorme fazer parte desta componente de sucesso".

"Revalidamos o título e vamos continuar a trabalhar para estarmos aqui todos os anos", assegurou o presidente do Benfica, para quem "é um grande orgulho receber os troféus masculino e feminino da temporada, fruto de extraordinário trabalho" de ambas as equipas.