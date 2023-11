Rui Costa. “Ambicionávamos outra campanha europeia”

O presidente do Benfica, Rui Costa, reconhece que a campanha na Liga dos Campeões não correu bem, mas lembra que o campeonato é liderado pelos encarnados.

No discurso, após inauguração da nova Casa do Benfica em Santarém, Rui Costa não deixou dúvidas.

“Não me custa admitir que depois de dois anos consecutivos nos quartos de final da Champions, ambicionávamos uma outra campanha europeia, mas nem sempre tudo é perfeito. Mas temos de continuar ainda mais unidos, e as casas do Benfica têm sido um exemplo de união, apoio e não só quando tudo corre bem. Estamos no primeiro lugar do campeonato e é aqui que queremos estar e merecemos continuar”, disse.

O líder encarnado volta a puxar pelos adeptos: “Tal como no ano passado precisamos do apoio de todos os benfiquistas em busca do 39 e de todos os títulos que estivermos a disputar, sem nos deixarmos abalar à mínima contrariedade”.

"Ninguém neste clube está imune à crítica e, tal como disse no início da época, no Benfica não há créditos. Queremos sempre mais! Mais títulos, mais vitórias, mais exibições. Essa é a essência do Benfica e o clamor da nossa história. Mesmo se viemos de um campeonato ganho, uma supertaça conquistada e, num panorama mais alargado envolvendo todo o universo do Sport Lisboa e Benfica, mesmo se vencemos todos os títulos que o Benfica disputou em Portugal esta temporada: futebol e modalidades. Todos! O que representa mais 10 supertaças para o nosso Museu Cosme Damião”, reforça Rui Costa.