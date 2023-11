Kika marca e Benfica alarga para cinco a vantagem no campeonato

O Benfica venceu, fora, o Sp. Braga, por 1-0, em partida da jornada 7 do campeonato feminino de futebol.

Numa partida intensa, com várias oportunidades, e as duas guarda-redes em destaque, foram as encarnadas a levar a melhor.

O único tento da partida foi apontado por Kika Nazareth, aos 69 minutos, na recarga a um remate de Alidou.

Com este triunfo, o Benfica passa a somar 21 pontos (o pleno) e tem agora cinco de vantagem sobre Sporting e Sp Braga.

No próximo domingo há dérbi, entre águias e leoas, mas antes as comandadas de Filipa Patão ainda têm mais uma jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra as suecas do Rosengard.