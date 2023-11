Vélez tem “proposta oficial” por Prestianni

O futuro presidente do Vélez, Fabian Berlanda, confirma que recebeu uma proposta oficial para a contratação do jovem Gianluca Prestianni.

No canal de Youtube “Sábado Vélez”, Berlanda não adianta o nome do clube, mas diz: . "Tenho uma proposta oficial aqui à minha frente na mesa, chegou ontem [sexta-feira] e vamos reunir-nos nesta semana para decidirmos. O assunto Prestianni será resolvido nos próximos dias".

Berlanda toma posse na próxima quarta-feira e remeteu a decisão final para depois do jogo de sábado contra o Colón, que vai ser decisivo para a permanência do emblema do clube na primeira Divisão argentina.

"Haverá um antes e um depois do jogo com o Colón. A decisão será tomada internamente nos próximos dias e depois vamos comunicá-la de forma transparente para que todos os adeptos percebam os motivos da mesma", sublinhou.

De recordar que este recém eleito presidente do Vélez já tinha adiantado que a antiga direção do clube tinha um pré-acordo com o Benfica para a transferência, já em janeiro, do extremo de 17 anos.

O novo dirigente máximo do Vélez já confirmou que o clube precisa do dinheiro para reforços.

Prestianni faz 18 anos a 31 de janeiro de 2024.

[A resposta sobre Gianluca Prestianni está a partir da 1h18m]