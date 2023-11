Benfica tenta contratar Pedro Malheiro já para janeiro

Pedro Malheiro está perto de se tornar jogador do Benfica no mercado de inverno, segundo avança, esta terça-feira, o jornal "O Jogo".

O lateral-direito do Boavista, de 22 anos, internacional português sub-21, o Benfica está na frente da corrida pelo defesa, depois de ter acelerado as negociações, face à concorrência do Sporting de Braga.

O Boavista tem interesse em fazer um encaixe significativo com Malheiro, também devido às dificuldades financeiras que atravessa.

O Benfica tem apenas um lateral-direito de raiz no plantel: Alexander Bah, que tem tido vários problemas físicos. Fredrik Aursnes também joga frequentemente à direita, embora seja apenas uma adaptação.

A falta de soluções para o flanco direito leva o Benfica a acelerar a contratação de Pedro Malheiro, que poderá rumar à Luz já em janeiro.

Formado no Boavista, Pedro Malheiro estreou-se na equipa principal em 2021/22 e conquistou um lugar no onze na temporada passada. Esta época, leva dois golos e uma assistência em seis jogos.