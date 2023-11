Benfica entra goleado pelo Barcelona na Liga dos Campeões Feminina

O Benfica entrou a perder na sua terceira participação consecustiva na Liga dos Campeões Feminina com uma goleada em casa do Barcelona por 5-0.

A equipa catalã começou a trabalhar cedo no marcador, com um golo aos 15 minutos de Alexia Putellas.

Sem nunca conseguir criar muitas ocasiões de perigo, as "encarnadas" conseguiram manter a desvantagem pela margem mínima até aos 39 minutos, quando Putellas bisou na partida.

Pouco depois, ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, Aitana Bonmatí aumentou a vantagem do Barcelona para três bolas a zero.

Uma hipótese de cambalhota no marcador por parte do Benfica rapidamente sofreu um revés no começo da segunda parte, com Aitana Bonmatí a bisar aos 52 minutos.

O último golo da partida foi feito por Asisat Oshoala, aos 61 minutos, num remate de bicicleta no coração da grande área das "águias" que passou por entre as pernas da guarda-redes Lena Pauels.

Com este resultado, o Benfica está em último lugar do Grupo A, em conjunto com o FC Rosengård que também perdeu na jornada inaugural.

O grupo é liderado pelo Barcelona e pelo Frankfurt, ambos com três pontos.

O Benfica volta a jogar para a semana, quarta-feira, quando receber o FC Rosengård em casa.