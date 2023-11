Schmidt irrita-se com pergunta de jornalista. "Provavelmente, és do Sporting ou do Porto"

Pode ver o momento aqui , a partir do minuto 3m25.

De seguida, enquanto o microfone era passado a outro jornalista para nova questão, Schmidt questiona o assessor de imprensa Ricardo Lemos: "Ele [jornalista] é do Sporting ou do Porto?"

"Se pergunta dessa forma acho que é claro que é a sua opinião. Provavelmente é adepto do Sporting ou do FC Porto, não sei. Eu vi uma equipa que jogou bom futebol e acreditou até ao último segundo", afirmou.

"Porque pensa assim? Qual é a sua opinião, não merecemos ganhar?", começou por questionar. O jornalista respondeu que "não sabia e fazia a questão", ao que Schmidt acusou-o de ser adepto do Sporting ou FC Porto.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, não gostou da questão de um jornalista após a vitória das águias frente ao Sporting, por 2-1 , que questionou Schmidt se "o resultado foi melhor do que a exibição".

O Benfica derrotou o Sporting, por 2-1, com golos (...)

Roger Schmidt tem sido criticado nas últimas semanas devido à campanha na Liga dos Campeões com quatro derrotas em igual número de jogos.

No campeonato, o Benfica sofreu um empate frente ao Casa Pia, em casa, o que motivou lenços brancos de alguns adeptos.

A vitória frente ao Sporting, com golos de João Neves e Tengstedt nos descontos, cola o Benfica à liderança do campeonato. Águias e leões partilham o primeiro lugar com 28 pontos somados.