Lucas Veríssimo não pensa em regressar ao Benfica

Lucas Veríssimo quer continuar no Corinthians e não pensa no regresso ao Benfica.

O central de 28 anos foi uma das figuras da vitória do Corinthians em casa do Grémio, por 2-10, e registou a assistência para o golo do triunfo. Questionado após o jogo se pensa em continuar, Veríssimo foi claro.

"Quero ficar, ainda tenho mais seis meses pela frente, mas eu quero ficar, sim", disse.

O internacional brasileiro voltou ao Brasil por estar sem espaço no Benfica. O central afirmou-se como titular nas águias assim que foi contratado, mas uma grave lesão implicou cerca de um ano inteiro fora dos relvados. Não voltou a afirmar-se.

Veríssimo fez cinco golos em 41 jogos pelo Benfica. Sagrou-se campeão nacional na época passada.

No Corinthians leva um golo em 15 jogos disputados. O empréstimo custou um milhão de euros e é válido até ao próximo verão.