Críticas a Roger Schmidt "vão continuar". "Terá de ser menos arrogante"

A vitória do Benfica sobre o Sporting não vai fazer parar as criticas às opções de Roger Schmidt.

A opinião é de Diogo Luís, antigo jogador das águias, que em entrevista a Bola Branca, sugere ao treinador alemão menos arrogância e que trabalhe a equipa para debelar os erros cometidos nesta temporada.

"Acho que as críticas continuam presentes. O Roger Schmidt continua a demonstrar demasiada arrogância. Como foi o exemplo na conferência de imprensa quando lhe perguntaram se o resultado foi melhor que a exibição e ele perguntou ao jornalista ser era do Sporting ou do Porto", diz, antes de prosseguir.

"Há comportamentos que não se devem ter e que se devem evitar. Venceu o Sporting, mas é verdade que venceu nos últimos dois minutos. Até ao minuto 94 estava a seis pontos e tem que ter a humildade de perceber que é um bom momento para embalar, mas em simultâneo existem muitos erros que têm que ser corrigidos e tem de continuar a desenvolver a dinâmica coletiva do Benfica", afirma.

No jogo com o Sporting, a equipa da Luz voltou à tática com uma defesa de quatro jogadores, o que na opinião de Diogo Luís demonstrou que Roger Schmidt não deve utilizar outro sistema do que aquele que trabalhou durante a preparação da época.

Sobre a vitória já nos descontos, o antigo jogador das águias diz que foi a demonstração do querer dos jogadores, mas avisa que os problemas se mantêm na equipa encarnada: "A exibição e a vitória do Benfica, em primeiro lugar representa a racionalidade. Acho que Roger Schmidt finalmente percebeu que tem que jogar no sistema que está trabalhado".

"E a verdade é que mesmo tendo sido um jogo dividido, o Benfica esteve muito melhor do que quando jogou com três centrais. A equipa sente-se mais confortável e os jogadores estão nas posições certas, basta ver João Neves e o próprio Rafa a forma como jogaram ontem", afirma.