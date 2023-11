Benfica diz que Roger Schmidt é alvo de "discriminação e perseguição"

O SL Benfica condenou as críticas da Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) ao treinador Roger Schmidt, defendendo que se trata de "um triste exercício de discriminação e perseguição".

O técnico dos "encarnados" foi alvo de contestação por parte do CNID e do Sindicato dos Jornalistas depois de ter dito a um jornalistas que "provavelmente" era do Sporting ou do FC Porto, depois de uma questão na conferência de imprensa da vitória das águias frente aos leões.

"O senhor Roger Schmidt sabe, tem que saber, que desrespeitou um jornalista que tem uma carreira de longos anos na rádio e na televisão e 24 horas depois ainda não pediu desculpa" lê-se, em comunicado divulgado pelo CNID.



Em resposta,também por comunicado, o Benfica diz que Schmidt está "há vários meses a ser sistematicamente objeto de enxovalhamento" e desconsiderado por parte de comentadores e jornalistas de futebol.

O clube diz mesmo que se trata de uma "campanha de desgaste sem precedentes".

"Sem que o CNID, que pelos vistos não vê ou lê o que quer que seja, tivesse manifestado qualquer palavra de preocupação com o comportamento da classe que representa. Inclusive, da parte do presidente do CNID que, no seu papel de comentador, tanto tem denegrido o SL Benfica e os seus representantes", acusa o Benfica, na nota divulgada no site oficial.



"Uma vez mais, assistimos a um tratamento diferenciado por parte do CNID quando as cores são as do Benfica. Uma postura ainda mais condenável quando muitos outros treinadores e clubes têm protagonizado atitudes ameaçadoras e desconsiderantes para com profissionais da comunicação social sem que do lado do CNID se tivesse registado um único gesto de reprovação", conclui.