Schmidt. “Impossível ganhar um dérbi de forma mais bonita que esta”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, estava feliz com a vitória arrancada a ferros no dérbi, com dois golos nos descontos.

"Acho que é impossível ganhar um dérbi de forma mais bonita do que esta. Foi um jogo duro, ambas as equipas mostraram qualidade, intensidade. Para nós foi sofrer até final. Mesmo com o vermelho [expulsão de Gonçalo Inácio], tivemos de encontrar soluções, porque o Sporting defendeu bem e tínhamos de ter atenção ao contra-ataque”, referiu.

Em declarações à Btv, o técnico dos encarnados acrescentou: “A solução foi acreditar até ao fim. Grande atitude, exibição e confiança. Mereceram muito ganhar”.

Schmidt lembra que “não foi fácil a última semana, especialmente numa semana com a frustração de ter saído da Champions. Jogar um jogo como hoje, com esta história, muito respeito por eles [os jogadores]".

Segundo o treinador alemão, foi preciso "coração e alma, acreditar até ao último segundo. Lutar mesmo com problemas”.

O Benfica derrotou o Sporting, por 2-1, com golos nos descontos. Com este triunfo, os encarnados agarram os leões e assumem a liderança do campeonato, ainda que com os mesmos pontos dos vizinhos.