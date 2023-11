Schmidt. "O meu objetivo é estar em 2026 no Marquês de Pombal"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, assume as responsabilidades pela má campanha na Liga dos Campeões, mas garante que não sente o lugar em perigo.

“Sou o treinador e a culpa é sempre minha, por tudo. Sou eu que os treino, sou o responsável se não estivermos a jogar bem e a perder jogos. Mas não está no meu contrato que vamos ganhar todas as provas até 2026. Lutámos na Champions e não é uma vergonha, porque defrontámos boas equipas. A Real Sociedad é uma das melhores equipas da Europa, mas resta-me ser profissional e trabalhar no duro nos próximos jogos. Estamos muito longe de perder a confiança, estamos unidos e espero vencer vários títulos», referiu.

Questionado sobre se sente o lugar em perigo, o técnico dos encarnados lembra que renovou o contrato, quer ficar e ganhar mais títulos de águia ao peito.

“Renovei até 2026, gosto de estar no Benfica. Às vezes jogamos com os jogadores todos em forma, outras não. Tem de se lutar mais. Passar a fase de grupos da Liga dos Campeões é importante para nós e para o clube, mas às vezes acontece o que nos aconteceu este ano. Temos de aceitar. Não pode ser razão para se perder confiança no Benfica e na minha posição. Sinto a confiança do clube e o meu objetivo é estar em 2026 no Marquês de Pombal a dizer adeus ao Benfica. Acredito que vai ser possível.”

Os encarnados preparam o dérbi de domingo contra o Sporting. Em caso de vitória assumem a liderança, em caso de derrota ficam a seis pontos dos leões. Equipa está pronta para o desafio, garante o técnico dos encarnados.

O jogo está marcado para domingo, a partir das 20h30. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.