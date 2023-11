Schmidt. Benfica "pronto" para o jogo contra Sporting

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garante que os encarnados estão prontos para o dérbi deste domingo.

“Estamos frustrados e desiludidos depois da Real Sociedad, mas sinto o grupo pronto para amanhã [domingo] jogarmos uma grande partida" contra o Sporting.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados diz que o problema na partida contra a Real Sociedad não foram os três centrais, mas diz que o grupo está preparado para jogar nos dois sistemas já utilizados.

"Não foi uma questão de três centrais, são coisas que acontecem com defesa de três ou de quatro. Foi mais a história do jogo, perdemos os nervos e a nossa estratégia. Temos de pensar amanhã na melhor estratégia. As duas formações são boas opções, mas o que interessa é colocá-las bem em prática", referiu.

Schmidt lembra que tem contrato com o Benfica até 2026 e não vê o seu lugar em perigo, mas lembra que não está obrigado a vencer todos os títulos até ao final do contrato.

“Sou o treinador, sou responsável por tudo, como treinamos, como jogamos. Sou também responsável se não jogarmos bem e perdermos. No meu contrato não diz que temos de ganhar todos os títulos até 2026. Lutamos, como fizemos na Champions, não é vergonha, jogámos contra equipas de topo... A Real Sociedad está a jogar muito bem. Não estamos no nosso melhor neste momento, mas temos de olhar em frente, aceitar, ser profissionais. Não podemos perder a nossa confiança, temos de estar juntos e espero conquistar muitos títulos", explicou.

Em relação ao Sporting, o técnico alemão deixa elogios: “Na última época o Sporting começou bem, perdeu pontos no início, mas foram sempre competitivos. Esta época começaram de forma diferente, mantiveram jogadores, contrataram um novo avançado, é uma equipa equilibrada, mantiveram o treinador, é uma boa equipa”.

Para a partida que pode colocar o Benfica em primeiro ou a seis pontos da frente, há quatro ausências confirmadas: Bah, Bernat, Kokçu e David Neres.

Benfica e Sporting defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, para o campeonato. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.



[em atualização]