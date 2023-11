Jonathan Soriano. “Roger Schmidt vai voltar a ganhar a confiança dos jogadores”

Jonathan Soriano, avançado espanhol que trabalhou com Roger Schmidt durante quatro épocas na Áustria e na China, acredita que o treinador do Benfica vai “voltar a ganhar a confiança dos jogadores” e lutar por troféus esta época.

Depois da eliminação na Liga dos Campeões e das exibições pouco convincentes nas competições internas, muitos em Portugal questionam a capacidade do treinador alemão em recuperar a época encarnada. Apesar da fase negativa das águias, o antigo avançado sai em defesa de um técnico que conhece bem.

“Acredito que, pela sua personalidade, o Roger Schmidt é capaz de dar a volta à situação e voltar a ganhar a confiança dos jogadores para seguir em frente, principalmente para o jogo com o Sporting”, afirma, em declarações a Bola Branca.

Recuperar a equipa para o dérbi de domingo diante do Sporting será vital para definir o futuro do Benfica esta temporada. Para Soriano, ultrapassado esse obstáculo, o clube da Luz poderá focar-se nos reais objetivos para o que resta da época.

“A partir daí, é voltar a construir uma base forte para continuar a lutar pelo título nacional, pelas taças internas e pela passagem à próxima fase da Liga Europa. Acho que são esses os objetivos”, completa.

Jonathan Soriano trabalhou com o alemão entre 2012 e 2014 no RB Salzburg da Áustria e em 2017 e 2018 no Beijing Guoan da China.