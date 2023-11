Manuel José. “Schmidt está na corda, sem vara nem rede” antes do Benfica-Sporting

Manuel José, antigo treinador de Benfica e Sporting, acredita que nem a renovação da época passada pode salvar Roger Schmidt em caso de derrota no dérbi, após a exibição “medíocre” frente à Real Sociedad, na Liga dos Campeões.

Segundo o técnico de 77 anos, o treinador alemão “passa a vida a mudar a equipa e ainda não acertou”, o que leva as águias a exibir uma “personalidade de cristal”, que “ao mínimo choque estilhaça-se toda”.

“Está na corda, sem vara nem rede. Portanto, se perder o dérbi, depois desta atuação absolutamente medíocre frente à Real Sociedad, está no fio da navalha. Se perder com o Sporting tem o lugar em risco e mesmo com a renovação que assinou na época passada não vai aguentar, de certeza”, atira, em entrevista a Bola Branca.

Roger Schmidt escapou a uma questão sobre despedimento na conferência de imprensa após o jogo com a Real Sociedad. Foi questionado se o dérbi frente ao Sporting pode ser decisivo para a sua continuidade na Luz.

"Podes responder tu a essa pergunta", afirmou o treinador ao jornalista. O assessor deu, nesse momento, por concluída a conferência de imprensa.